Sanne Terlouw: mijn vader zou deze avond geweldig hebben gevonden

DEN HAAG (ANP) - Sanne Terlouw, de dochter van de eerder dit jaar overleden D66-coryfee Jan Terlouw, is "ontzettend ontroerd" door de winst van de partij in de exitpolls. Dat laat de schrijfster woensdagavond weten aan het ANP.

"Wat een ongelooflijke avond", stelt zij. "Ik ben zo ontroerd. Mijn vader is overleden in mei. Had hij maar net wat langer kunnen leven om dit nog te zien. Hij had het geweldig gevonden."

Sanne Terlouw beklemtoont dat haar vader "altijd een positief mens" is geweest. "Hij geloofde altijd dat het weer beter zou worden, met de partij en met Nederland. Ik heb vanavond het geloof dat dat inderdaad gaat gebeuren. Nederland heeft gekozen voor positiviteit en hoop en een andere toekomst."