ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sanne Terlouw: mijn vader zou deze avond geweldig hebben gevonden

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:58
anp291025421 1
DEN HAAG (ANP) - Sanne Terlouw, de dochter van de eerder dit jaar overleden D66-coryfee Jan Terlouw, is "ontzettend ontroerd" door de winst van de partij in de exitpolls. Dat laat de schrijfster woensdagavond weten aan het ANP.
"Wat een ongelooflijke avond", stelt zij. "Ik ben zo ontroerd. Mijn vader is overleden in mei. Had hij maar net wat langer kunnen leven om dit nog te zien. Hij had het geweldig gevonden."
Sanne Terlouw beklemtoont dat haar vader "altijd een positief mens" is geweest. "Hij geloofde altijd dat het weer beter zou worden, met de partij en met Nederland. Ik heb vanavond het geloof dat dat inderdaad gaat gebeuren. Nederland heeft gekozen voor positiviteit en hoop en een andere toekomst."
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading