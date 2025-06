Microsoft schrapt nog eens honderden banen na ontslagronde in mei

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft heeft deze week ruim driehonderd banen geschrapt, nadat het softwareconcern een paar weken geleden met een reductie van 6000 banen kwam. Dit komt naar voren uit een document dat persbureau Bloomberg heeft ingezien.

Uit dat document blijkt dat werknemers met allerlei functies zijn getroffen, onder wie softwareontwikkelaars, marketeers, productmanagers, juristen en onderzoekswetenschappers. Een woordvoerder van Microsoft zei tegen Bloomberg dat de reductie bovenop die van vorige maand kwam. Dat was de grootste ontslagronde in jaren.

"We blijven de nodige organisatorische veranderingen doorvoeren om het bedrijf zo goed mogelijk te positioneren voor succes in een dynamische markt", aldus de woordvoerder. Microsoft telde eind juni wereldwijd zo'n 228.000 voltijdsmedewerkers, ruim de helft werkt in de Verenigde Staten.

Techbedrijven als Microsoft willen kosten besparen en miljarden dollars investeren in kunstmatige intelligentie (AI).