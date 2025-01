Microsoft steekt dit jaar 80 miljard in uitbreiding datacenters

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft is van plan in zijn huidige financiële jaar 80 miljard dollar uit te geven aan de uitbreiding van datacenters. Dat is nodig om de enorme rekenkracht die vereist is voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk te maken.

Microsoft-president Brad Smith bracht het enorme bedrag vrijdag via een blog naar buiten. Het financiële jaar van Microsoft loopt tot in juni 2025. In het vorige fiscale jaar, eindigend in juni 2024, besteedde Microsoft hieraan al meer dan 50 miljard dollar.

Meer dan de helft van deze geplande uitgaven zal in de Verenigde Staten plaatsvinden, liet Smith ook weten. De grote aanbieders van cloudinfrastructuur zoals Microsoft en Amazon zijn de laatste tijd verwikkeld in een soort race om hun computercapaciteit uit te breiden door nieuwe datacenters te bouwen.

Smith waarschuwde de aankomende regering-Trump daarnaast tegen "zware regelgeving" met betrekking tot AI. "De belangrijkste prioriteit voor het Amerikaanse overheidsbeleid moet zijn om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse private sector kan blijven vooruitgaan met de wind in de rug", betoogde hij.