Wall Street hoger na herverkiezing Johnson als Huis-voorzitter

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten nadat Mike Johnson was herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Wall Street lijkt ervan uit te gaan dat de herverkiezing van Johnson het aannemelijker maakt dat de Republikeinen zich straks zullen scharen achter het economische beleid van aankomend president Donald Trump. Trump heeft diverse versoepelingen van de regels voor bedrijven aangekondigd en beleggers lijken dat wel te zien zitten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 42.732,13 punten. De brede S&P 500-index won 1,3 procent tot 5942,47 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,8 procent bij op 19.621,68 punten. Aan het begin van de handelsdag stonden er al plussen op de koersenborden. Na de herverkiezing veerden de graadmeters verder op. Op donderdag, de eerste handelsdag van 2025, sloten de graadmeters nog licht lager, waarmee de verliesreeks van voor de jaarwisseling werd voortgezet.

Aanvankelijk leek het er overigens nog niet op dat de Republikein Johnson maar één ronde nodig zou hebben om te worden herkozen. Twee partijgenoten die eerst op iemand anders stemden hebben later hun stem veranderd, waardoor Johnson precies genoeg stemmen had voor een meerderheid.