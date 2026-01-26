Microsoft vermindert afhankelijkheid van Nvidia met eigen AI-chip

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft heeft een nieuwe, zelfontwikkelde chip voor AI-toepassingen onthuld. Daarmee wil het concern zijn eigen toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie efficiënter laten draaien en minder afhankelijk worden van marktleider Nvidia.

De zogeheten Maia 200-chip wordt geproduceerd door Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) en zal in eerste instantie worden ingezet in datacenters van Microsoft in de Verenigde Staten. Het is nog onbekend wanneer klanten van Microsofts clouddiensten de servers met deze chip kunnen gebruiken.

Microsoft begon pas jaren na Amazon.com en Alphabet-dochter Google met het ontwerpen van eigen chips. Alle drie streven ze hetzelfde doel na: goedkope en efficiënte machines die makkelijk in datacenters passen en klanten geld en tijd besparen. Door de hoge prijs en het tekort aan Nvidia-chips zoeken bedrijven naar andere opties.