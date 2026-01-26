Trump verzoenend naar gouverneur Minnesota na tweede burgerdode

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft zich verzoenend uitgelaten over de gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota, nadat die fel had uitgehaald naar de president omdat agenten bij hun jacht op illegalen twee Amerikaanse burgers hadden doodgeschoten.

Volgens Trump heeft hij een goed gesprek gehad met gouverneur Tim Walz. Beiden zouden willen samenwerken om de situatie in Minnesota te verbeteren. De spanningen waren tot het kookpunt gestegen door de dood van twee inwoners die protesteerden tegen het harde optreden van Trumps troepen tegen illegale migranten. "Het was een heel goed gesprek en we leken eigenlijk op dezelfde golflengte te zitten", zei Trump in een bericht op sociale media. "De criminaliteit is sterk gedaald, maar zowel gouverneur Walz als ik willen het nog beter maken!"

Het jongste slachtoffer was de verpleger Alex Pretti, die zaterdag door de grenspolitie werd doodgeschoten. Een agent van de immigratiedienst ICE schoot eerder een vrouw dood.

Aantal ingezette agenten verminderen

Volgens Walz overweegt Trump het aantal door Washington ingezette agenten in Minnesota te verminderen. Ook beloofde Trump met zijn ministerie van Binnenlandse Zaken te praten om ervoor te zorgen dat Minnesota zelf het schietincident van zaterdag in de stad Minneapolis kan onderzoeken. Het gaat om een opmerkelijke verandering in toon van de Republikeinse president, die herhaaldelijk de Democratische topfunctionarissen in Minnesota heeft aangevallen, stelt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Gouverneur Walz zei verder dat er overeenstemming is over betere samenwerking met Minnesota bij immigratiehandhaving van gewelddadige criminelen.