Israël zegt Hezbollahcommandant Fuad Shukr gedood te hebben

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt Hezbollahcommandant Fuad Shukr gedood te hebben. Eerder dinsdagavond meldde de krijgsmacht al dat er een niet nader genoemde functionaris onder vuur genomen was in de Libanese hoofdstad Beiroet. Dit als vergelding voor de aanval op Majdal Shams waarbij twaalf tieners omkwamen.

De IDF beschouwt Shukr als de hoogste militaire commandant van Hezbollah. Hij zou daarom verantwoordelijk zijn voor alle aanvallen van die organisatie sinds Israël in oorlog raakte in Gaza. Bovendien was hij de "rechterhand van de secretaris-generaal van Hezbollah Hassan Nasrallah" en verantwoordelijk voor het meest geavanceerde wapentuig waar Hezbollah over beschikt.

Shukr heeft volgens de IDF sinds 1985 meerdere hoge posities bekleed bij Hezbollah. Vanuit die rol zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor "de dood van talloze Israëli's en buitenlanders over een periode van jaren".

De krijgsmacht zegt Shukr uitgeschakeld te hebben met een "gerichte, op inlichtingen gebaseerde uitschakeling" met straaljagers.