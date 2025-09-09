Mijnbouwer Anglo American neemt Canadese branchegenoot Teck over

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Brits-Zuid-Afrikaanse mijnbouwconcern Anglo American heeft ingestemd met de overname van de Canadese branchegenoot Teck Resources. Met een waarde van meer dan 50 miljard dollar is dit een van de grootste mijnbouwdeals in meer dan tien jaar. Het samengevoegde bedrijf, Anglo Teck, wordt een van de grootste koperproducenten ter wereld.

De twee bedrijven spreken zelf van een fusie van gelijken. De aandeelhouders van Anglo zullen echter 62,4 procent van het gecombineerde bedrijf bezitten, terwijl Teck-aandeelhouders 37,6 procent in handen krijgen. Het hoofdkantoor van Anglo Teck komt in Vancouver. De Londense beurs wordt de hoofdnotering van de aandelen van het nieuwe bedrijf. Daarnaast houdt het bedrijf beursnoteringen in New York, Toronto en Johannesburg.