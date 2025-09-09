ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote stroomstoring treft Berlijn, autoriteiten vermoeden opzet

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:12
anp090925077 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse hoofdstad Berlijn is dinsdag getroffen door een grote stroomstoring. Tienduizenden huishoudens en enkele duizenden bedrijven zitten zonder elektriciteit. De autoriteiten houden rekening met opzet.
Uit de eerste onderzoeksresultaten komt naar voren dat sprake is van sabotage. De politie meldt dat hoogspanningsmasten in brand vlogen in stadsdeel Johannisthal. Het vuur is geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
De storing ontregelde het openbare leven in de stad. Er ontstonden problemen met onder meer het openbaar vervoer en verkeerslichten. Het kan volgens de brandweer even duren voordat overal weer elektriciteit kan worden gebruikt.
Het is onduidelijk wie verantwoordelijk zou kunnen zijn. Er lijkt een brandversnellend middel te zijn gebruikt. De hulpdiensten kregen in de loop van de nacht bericht over de brand en hadden ongeveer een uur nodig om die uit te krijgen.
Vorig artikel

Visma - Lease a Bike raakt Campenaerts kwijt in Vuelta

Volgend artikel

Mijnbouwer Anglo American neemt Canadese branchegenoot Teck over

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-452281857

Waarom jongeren tegenwoordig zo ongelukkig zijn volgens een expert bij CNN