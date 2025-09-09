Grote stroomstoring treft Berlijn, autoriteiten vermoeden opzet

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse hoofdstad Berlijn is dinsdag getroffen door een grote stroomstoring. Tienduizenden huishoudens en enkele duizenden bedrijven zitten zonder elektriciteit. De autoriteiten houden rekening met opzet.

Uit de eerste onderzoeksresultaten komt naar voren dat sprake is van sabotage. De politie meldt dat hoogspanningsmasten in brand vlogen in stadsdeel Johannisthal. Het vuur is geblust en de oorzaak wordt onderzocht.

De storing ontregelde het openbare leven in de stad. Er ontstonden problemen met onder meer het openbaar vervoer en verkeerslichten. Het kan volgens de brandweer even duren voordat overal weer elektriciteit kan worden gebruikt.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk zou kunnen zijn. Er lijkt een brandversnellend middel te zijn gebruikt. De hulpdiensten kregen in de loop van de nacht bericht over de brand en hadden ongeveer een uur nodig om die uit te krijgen.