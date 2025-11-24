ECONOMIE
Mijnbouwer BHP stopt nieuwe poging om Anglo over te nemen

Economie
door anp
maandag, 24 november 2025 om 7:47
anp241125058 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Mijnbouwer BHP ziet af van een nieuwe poging om branchegenoot Anglo American over te nemen. Hiermee komt een einde aan een onverwachte en kortstondige poging van 's werelds grootste mijnbouwer om een geplande fusie tussen zijn kleinere rivaal en het Canadese Teck Resources te dwarsbomen.
BHP bevestigde maandag dat het inleidende gesprekken met Anglo American had gevoerd, maar dat het "een fusie van de twee bedrijven niet langer overweegt" en zich zal richten op zijn eigen bestaande activiteiten. De verklaring volgde op een bericht van persbureau Bloomberg op zondag dat BHP de afgelopen dagen een nieuwe toenadering had gedaan voor een overnamedeal met Anglo American. In 2024 zag BHP ook al af van een overname van Anglo American, nadat een bod werd verworpen.
Anglo American heeft nu ook de nieuwe toenadering afgewezen, aldus ingewijden. Het bedrijf heeft het overnamevoorstel bestudeerd en besloten dat het niet beter was dan de fusie met Teck Resources.
