Begrotingsakkoord in België na marathonoverleg

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever en zijn vicepremiers zijn het na een marathonoverleg eens geworden over de begroting. Ze overlegden ongeveer twintig uur.

De Wever, van de Vlaams-nationalistische partij N-VA, maakte volgens omroep VRT bekend dat 9,2 miljard euro wordt bespaard. Over wat precies is afgesproken, bestaat nog onduidelijkheid.

De zoektocht naar overeenstemming over de begroting gold de afgelopen tijd als een hoofdpijndossier. Er moesten miljarden worden bezuinigd.

De Wever stelde begin november een nieuwe deadline om een akkoord te bereiken. Dat moest binnen vijftig dagen lukken, anders zou hij zijn ontslag indienen bij de koning.