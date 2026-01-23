Miljardair achter defensieconcern CSG veel rijker na beursgang

PRAAG (ANP/BLOOMBERG) - De Tsjechische miljardair Michal Strnad heeft vrijdag miljarden verdiend bij de Amsterdamse beursgang van zijn defensieconcern Czechoslovak Group (CSG). Volgens de Bloomberg Billionaires Index is hij door de enorme koerssprong nu goed voor een vermogen van 36,9 miljard dollar.

De 33-jarige eigenaar van de maker van pantservoertuigen en munitie zag zijn fortuin bijna verdubbelen nadat het aandeel bij het openen van de beurs zo'n 28 procent steeg. Uiteindelijk sloot CSG vrijdag met een plus van ruim 31 procent. Strnad, die het bedrijf erfde nadat zijn vader in 2018 het eigendom overdroeg, is van plan zijn nieuwe middelen te gebruiken voor andere investeringen.

Strnad is nu de op twee na rijkste persoon onder de 40, achter Walmart-erfgenaam Lukas Walton, met zo'n 49 miljard dollar, en Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz, met 38,4 miljard dollar. Voor vrijdag moest hij Chen Tianshi, medeoprichter van AI-chipbedrijf Cambricon Technologies, nog voor zich dulden. Maar diens vermogen van 23,4 miljard dollar heeft Strnad nu ingehaald.