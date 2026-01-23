Olieprijzen omhoog door Iran-spanningen, wel rust op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De olieprijzen zijn vrijdag behoorlijk gestegen door het oplopen van de spanningen rond Iran. De aandelenmarkten op Wall Street sloten de handelssessie evenwel af op een relatief rustige noot, na een turbulente week waarbij beleggers vooral reageerden op de dreiging van gewapend conflict over Groenland.

De olieprijzen stonden vrijdag rond de slotbel van de Amerikaanse beurshandel meer dan 3 procent hoger. Handelaren leken rekening te houden met de mogelijkheid van Amerikaanse militaire actie in Iran, wat de aanvoer van een van de belangrijkste producenten van oliekartel OPEC zou kunnen verstoren. Ook speelde mee dat er een enorme winterstorm op komst is in de VS die de prijs van geraffineerde producten opdreef.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street lieten daarentegen geen grote bewegingen zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 49.098,71 punten. De brede S&P 500-index won een fractie tot 6915,61 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent naar 23.501,25 punten.

Dreiging Trump

Markten over de hele wereld werden deze week opgeschrikt door de dreiging van president Donald Trump om tarieven op te leggen aan enkele Europese landen vanwege Groenland, voordat hij zijn retoriek verzachtte en zei dat er een doorbraak was bereikt. Daardoor was er woensdag en donderdag alweer koersherstel te zien op de beurzen in New York.

Wat verder opviel, is dat de vraag naar veilige beleggingen als zilver en goud bleef toenemen. De zilverprijs ging vrijdag voor het eerst voorbij de 100 dollar per troy ounce (31,1 gram). Omgerekend is dat bijna 85 euro. De goudprijs zit inmiddels dicht tegen de mijlpaal van 5000 dollar.

Intel ging vrijdag wel hard onderuit op Wall Street. De grote chipfabrikant leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens topman Lip-Bu Tan werkt Intel hard aan het opvoeren van de productie om aan de sterke vraag van klanten naar serverchips voor AI-datacenters te kunnen voldoen. Het aandeel, dat voorafgaand aan de resultaten sterk was gestegen, raakte zo'n 17 procent aan waarde kwijt.