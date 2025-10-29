Miljardenverlies Boeing door vertraging goedkeuring nieuw toestel

ARLINGTON (ANP) - De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft het afgelopen kwartaal flink meer vliegtuigen geleverd, waardoor de omzet met 30 procent omhoogschoot. Het concern rapporteerde echter ook een verlies van 5,4 miljard dollar.

Dit werd veroorzaakt door aanzienlijk hogere kosten als gevolg van de vertraagde certificering van de nieuwe Boeing 777X. Voor dit toestel doorloopt het bedrijf een langdurig certificeringsproces bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

"Hoewel we teleurgesteld zijn over de vertraging, presteert het vliegtuig nog steeds goed in de testvluchten", zei Boeing-topman Kelly Ortberg in een toelichting. "We blijven ons richten op het afronden van onze ontwikkelingsprogramma's en het stabiliseren van onze bedrijfsvoering om het vertrouwen van al onze stakeholders te herstellen", vervolgde hij.