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Miljardenverlies Volkswagen door Porsche-afschrijving en China

Economie
door anp
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WOLFSBURG (ANP/DPA) - Het Duitse autoconcern Volkswagen leed in het afgelopen kwartaal een miljardenverlies door een grote afschrijving bij dochterbedrijf Porsche en tegenvallende verkopen in China. Ook werden de resultaten gedrukt door hoge reorganisatiekosten, werd donderdag bekend.
Het nettoverlies van de Volkswagen-groep, eigenaar van merken als Seat, Audi, Skoda, Bentley en Lamborghini, liep in het derde kwartaal op tot 5,8 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het verlies bijna 1,1 miljard euro.
Net als andere Europese autoproducenten heeft VW al tijden last van zwakke marktomstandigheden in China en groeiende wereldwijde concurrentie. Daarnaast verkoopt Volkswagen steeds meer elektrische auto's, waar het minder aan verdient dan aan benzine- en dieselauto's.
De autoverkopen van de VW-groep daalden in het derde kwartaal met ruim 14 procent tot 1,89 miljoen stuks. In China kelderde de verkoop met 39 procent tot iets minder dan 406.000.
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