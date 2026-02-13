Miljoenenboetes voor DPG en Mediahuis in Belgische fraudezaak

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Mediaconcerns DPG Media en Mediahuis hebben in België miljoenenboetes gekregen voor de vervalsing van de aanbestedingsprocedure voor een krantenconcessie. De Belgische concerns, die ook veel Nederlandse media bezitten, moeten respectievelijk 3,8 miljoen en 7,8 miljoen euro betalen van de Belgische Mededingingsautoriteit.

In België worden kranten per post bezorgd. Volgens de toezichthouder is bij een aanbestedingsprocedure daarvoor enkele jaren terug vals gespeeld. Daarbij waren ook bezorgbedrijven bpost en PPP betrokken.

De vier bedrijven kwamen overeen dat PPP, een concurrent van bpost, geen offerte zou indienen in ruil voor bijkomende te verdelen krantenvolumes van DPG Media en Mediahuis. Door de terugtrekking bleef bpost als enige kandidaat over en werd de concurrentie feitelijk uitgeschakeld.

Bpost hoeft geen boete te betalen, aangezien het bedrijf de zaak aanhangig maakte. Twee voormalige medewerkers van bpost worden wel bestraft, voor in totaal 6300 euro, PPP krijgt een boete van 323.486 euro.