Langlaufer Klaebo evenaart met goud succesvolste winterolympiërs

door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 13:25
TESERO (ANP) - Langlaufer Johannes Høsflot Klaebo heeft zijn achtste gouden medaille op de Winterspelen gewonnen en evenaart daarmee de meest succesvolle winterolympiërs ooit. Hij heeft nu evenveel goud als zijn landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Dæhlie (langlaufen). Wel hebben die drie meer zilveren medailles.
Op de 10 kilometer vrije stijl won de 29-jarige Noor zijn derde gouden medaille van de Winterspelen in Milaan en Cortina, na eerder de skiatlon en de sprint op zijn naam te hebben geschreven. Klaebo gaat deze Spelen nog op drie onderdelen van start. Op de WK in 2025 won hij in alle zes disciplines goud.
Het zilver ging vrijdag in Treviso naar de Fransman Mathis Desloges. Het brons was voor Einar Hedegart uit Noorwegen, die op een kilometer van de eindstreep nog een kleine voorsprong had op Klaebo. Bij de 10 kilometer vrije stijl gaan alle deelnemers apart van elkaar van start.
