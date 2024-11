Miljoenenclaims tegen ABN om daling beurskoers door witwaskwestie

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft voor zo'n 400 miljoen euro aan schadeclaims ontvangen van twee groepen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Volgens een verklaring in het kwartaalrapport van de bank willen ze een vergoeding omdat ABN AMRO jarenlang onduidelijk zou zijn geweest over tekortkomingen in het tegengaan van witwassen, waarna de beurskoers van het financiële concern omlaag ging.

De betrokken beleggers zeggen dat ze te maken kregen met verliezen als gevolg van een daling in ABN AMRO's aandelenkoers na het naar buiten komen van de ontwikkelingen in het witwasdossier in de periode van 2015 tot 2022. De bank schikte dat dossier in 2021 al met het Openbaar Ministerie voor 480 miljoen euro. De beleggersgroepen richten hun claims niet alleen aan ABN AMRO, maar ze stellen ook dat sommige bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn voor hun schade.

Over de claims kwam eerder al eens nieuws naar buiten. Zo onthulde Follow The Money vorig jaar dat een Britse claimclub namens een groep institutionele beleggers bijna 200 miljoen euro eiste van de bank.

ABN AMRO betwist de beschuldigingen en heeft nog geen geld apart gezet voor de kwestie. Volgens de bank hebben de beleggersgroepen weliswaar claims ingediend, maar zijn er nog geen inhoudelijke procedures gestart.