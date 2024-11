Betaalbedrijf Klarna vraagt beursnotering aan in VS

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Het Zweedse betaalbedrijf Klarna, dat klanten de mogelijkheid biedt aankopen later te betalen, heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten. Dit maakt een einde aan maandenlange speculaties over een mogelijke notering van het bedrijf in New York.

Hoewel het bedrijf geen financiële details verstrekte, schatten analisten de waardering van Klarna vorige maand op ongeveer 14,6 miljard dollar. De beursnotering gaat door zodra de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), het beoordelingsproces heeft afgerond. De timing hiervan is echter afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren.

De formele start van de beursgang vindt plaats ondanks spanningen in de bestuurskamer van het bedrijf. Vorige maand werd een bestuurslid uit de directie gezet, vanwege een al langer bestaande machtsstrijd rond de beursgang.