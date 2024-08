Minder bezoekers bioscopen Kinepolis door stakingen in Hollywood

GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis, met negentien vestigingen ook een grote speler in Nederland, trok in de eerste helft van dit jaar minder bezoekers door de lange stakingen van acteurs in Hollywood. Hierdoor was er volgens de organisatie een "pover aanbod van blockbusters".

Kinepolis ontving in totaal nog geen 14 miljoen bezoekers in alle landen waar de keten actief is, 16,7 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De omzet daalde hierdoor met bijna 15 procent tot 242,8 miljoen euro. De nettowinst verschrompelde tot 100.000 euro, vergeleken met 20,8 miljoen euro in de eerste jaarhelft van vorig jaar, wat een daling van 99,4 procent betekent.

"De staking heeft het herstel van het Hollywoodaanbod verder vertraagd, waarbij we vaststellen dat de impact hiervan vooral voelbaar is in de periode tot en met mei", zegt Eddy Duquenne, topman van Kinepolis in een toelichting op de resultaten. De filmkalender voor het najaar ziet er volgens hem echter beter uit, met grote nieuwe releases zoals 'Joker: Folie à Deux', 'Gladiator II' en 'Moana 2'.