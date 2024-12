Minder gebruik grondstoffen Duitse industrie door zwakke economie

HANNOVER (ANP/DPA) - Door de zwakke Duitse economie is het industrieel gebruik van ruwe grondstoffen zoals zand, grind, zouten en metalen in het land vorig jaar flink gedaald. Dat meldt het federale instituut voor geowetenschap en grondstoffen, dat onderdeel is van het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Volgens het instituut in Hannover ging de binnenlandse productie van minerale grondstoffen vorig jaar met 8 procent omlaag tot 534 miljoen ton, wat een historisch laag niveau zou zijn. Ook de import van grondstoffen nam af, met 13 procent tot iets meer dan 298 miljoen ton. Het is voor het eerst sinds 2009 dat die hoeveelheid geïmporteerde grondstoffen onder de 300 miljoen ton is gezakt.

De grondstoffen gaan bijvoorbeeld naar de bouw, chemie- en staalindustrie in Duitsland. Door de zwakke binnenlandse economie en ook de afgekoelde export is er dus minder vraag. Bovendien kampt de industrie in de grootste economie van Europa met hoge kosten voor transport en energie, waardoor de productie wordt geraakt.