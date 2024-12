Linda de Mol en Jeroen Rietbergen officieel weer bij elkaar

In haar eigen Linda schrijft Linda de Mol: "En met wie wil ik de tijd doorbrengen die me nog gegeven is? Daar ben ik inmiddels uit, al is dat een lang en moeizaam traject geweest."

Het blijkt Jeroen Rietberger. Dat bevestigt haar manager aan RTL Boulevard

Dat lange en moeizame traject heeft alles te maken met de BOOS-aflevering over The Voice of Holland, waarin ook Jeroen aan bod kwam. De voormalige bandleider van het muziekprogramma werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, onder meer jegens oud-deelneemster Nienke Wijnhoven. Jeroen gaf toe dat zijn gedrag 'volledig verkeerd' was en de dingen die hij heeft gedaan 'nooit had mogen doen'. Een saillant detail was dat hij al 'jaren geleden' was aangesproken op zijn gedrag, door zijn werkgever. Hij werd er juridisch niet voor vervolgd. Het OM maakte in mei dit jaar bekend de zaak tegen Jeroen te seponeren wegens gebrek aan bewijs. Daar was Jeroen 'dankbaar' en 'opgelucht' over, zo liet hij weten in een verklaring

En nu is ook Linda weer verzoend met het groezelige verleden van haar partner.