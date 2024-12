Taakstraffen van 150 uur voor leden harde kern Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - De politierechter van de rechtbank in Rotterdam heeft taakstraffen van 150 uur opgelegd aan twee leden van de harde kern van Feyenoord voor het mishandelen van een 21-jarige scheidsrechter tijdens een supporterstoernooi in De Kuip op 16 juni dit jaar. De rechter noemde het schoppen en slaan van de vrijwilliger "een kwalijke zaak en totaal ongepast." De straf is conform de eis van de officier van justitie.

De twee verdachten waren niet bij hun strafzaak aanwezig, ze hadden zich beiden ziek gemeld. De zaak tegen hen ging toch door.