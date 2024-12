Arctische heldendaad: man springt op ijsbeer om vrouw te redden

In het noorden van Canada, waar ijzige kou en wilde dieren deel uitmaken van het dagelijks leven, heeft een man op spectaculaire wijze zijn vrouw gered van een ijsbeer.

De politie van Fort Severn First Nation, een afgelegen gemeenschap van slechts 400 inwoners in het noorden van Ontario, meldt dat de man op de beer sprong toen die zijn vrouw aanviel. Hij raakte ernstig gewond aan zijn armen en benen, maar kan zijn heroïsche actie gelukkig nog navertellen.

Ochtendwandeling neemt dramatische wending

Het gruwelijke incident vond afgelopen dinsdag plaats op de vroege morgen. Het echtpaar was rond 5 uur 's ochtends naar buiten gegaan om hun honden te zoeken. Het ommetje veranderde al snel in een nachtmerrie toen ze op hun oprit werden geconfronteerd met een ijsbeer.

De beer ging direct op de vrouw af, die daarbij ten val kwam. In een reflex sprong de man op het dier om zijn vrouw te beschermen. Het immense roofdier liet daarop de vrouw voor wat het was, en stortte zich op hem.

Buurman, wat doet u nu?

En toen was daar opeens de buurman, die met meerdere goed gemikte schoten de beer wist te verjagen. Hoewel het dier nog de benen nam, werd het later dood aangetroffen in een nabijgelegen bos.

Ondertussen houdt de politie de regio extra goed in de gaten, want ijsberen staan bekend om hun onvoorspelbare gedrag. Met de winter op komst zoeken de hongerige dieren vaker de confrontatie met de mens.

Eind goed, al goed

Het ziet ernaar uit dat de man volledig zal herstellen van zijn verwondingen.

Bron: Nishnawbe Aski Police Service