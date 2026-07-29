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Minder impact huurverhogingen op inflatie, voorziet ABN AMRO

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 1:57
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AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, voorziet ABN AMRO. Volgens de economen van de bank is dat goed nieuws, omdat het erop wijst dat de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurverhogingen en huisvestingskosten langzaam wegebt. Hierdoor verbetert volgens hen het structurele inflatiebeeld voor Nederland.
Door de spanningen in het Midden-Oosten in de afgelopen maanden gaat de aandacht vooral uit naar de impact van de sterk gestegen energieprijzen op de inflatie, maar volgens ABN AMRO hebben binnenlandse factoren zoals huurverhogingen ook een grote impact op de stijging van de consumentenprijzen. De economen stellen dan ook met speciale aandacht te kijken naar het inflatiecijfer over juli, dat vrijdag door het statistiekbureau CBS wordt gepubliceerd.
In juli vindt namelijk de huurindexatie plaats, oftewel de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs op basis van het inflatiecijfer van het CBS voor de komende twaalf maanden. Deze indexatie van huisvestingskosten, goed voor bijna 20 procent van het totale consumptiemandje waarop de inflatie wordt gebaseerd, werkt dus door tot juni 2027.
Economen van de bank schatten dat de inflatie in juli over de gehele linie uitkomt op 2,9 procent. Dat is hetzelfde niveau als in juni en zou dus een stabilisatie betekenen.
Huizenprijzen worden niet meegenomen in het inflatiemandje van het CBS, maar worden via de zogenoemde toegerekende huren geschat. Dit theoretische huurbedrag, dat huiseigenaren zouden betalen als zij hun eigen woning zouden huren, wordt in juli ook geïndexeerd.
Het CBS houdt daarnaast rekening met zogenoemde huurharmonisatie. Wanneer een nieuwe huurder een woning betrekt wordt namelijk de huur vaak verhoogd, waardoor de gemiddelde huurprijzen extra stijgen. ABN AMRO verwacht dat de totale werkelijke huurprijzen in 2026 met 4,4 procent stijgen. Dat is minder dan in 2024 (5,4 procent) en 2025 (4,9 procent).
De toegerekende huur blijft doorgaans iets achter bij de werkelijke huurverhogingen en wordt geschat op 4,1 procent. De stijging van de totale huisvestingskosten komt daarmee volgens de bank uit op gemiddeld 4,2 procent. In 2024 was dat nog 5,1 procent en in 2025 4,7 procent.
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