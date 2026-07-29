Kamernet: studentenkamer wordt buiten Randstad steeds duurder

DEN HAAG (ANP) - Buiten de Randstad zijn studenten steeds meer geld kwijt voor een kamer. Dat constateert Kamernet. Het verhuurplatform zag in Eindhoven een stijging van bijna 23 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Maastricht stegen de huurprijzen met ongeveer 16 procent, in Tilburg met ruim 11 procent en in Enschede met meer dan 10 procent. Een verklaring daarvoor geeft Kamernet niet.

Ondanks de prijsstijging is Enschede nog wel de goedkoopste stad om een studentenkamer te huren, met een doorsneebedrag van 388 euro. Daarna volgen Ede (455 euro) en Leeuwarden (465 euro).

De toename van de prijzen buiten de Randstad is groter dan gemiddeld. Landelijk stegen de huurprijzen met iets meer dan 6 procent naar 643 euro per maand.

In Amsterdam bleven de prijzen ongeveer gelijk. Een kamer in de hoofdstad kostte in doorsnee zo'n 950 euro per maand. Ook in Haarlem was de huurprijs stabiel en in Den Haag was een lichte daling te zien. Amsterdam is nog wel de duurste stad, gevolgd door Utrecht (775 euro).

Kamernet baseert zich op kamers en appartementen in zeventien studentensteden, die in april, mei en juni via de site te huur werden aangeboden.