Minder nieuwe auto's in Nederland verkocht in augustus

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is vorige maand licht gedaald. In augustus werden 26.663 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 3 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

Het aantal volledig elektrische auto's nam volgens de organisaties licht af naar 9051 registraties. De Škoda Elroq was hierbij met 730 registraties het meest verkochte model, gevolgd door de Kia EV3 (453) en de Tesla Model Y (438).

Hybride voertuigen zijn in augustus het meest verkocht, 13.074 keer. Er werden 4134 benzineauto's verkocht. Van alle verkochte merken en modellen staat Kia bovenaan. Auto's van dit merk werden 2707 keer op kenteken gezet en de Kia Picanto 1110 keer. Populaire merken waren verder Toyota (2236) en Volkswagen (2215).

In heel 2025 zijn tot nu toe 237.909 nieuwe auto's verkocht, 3,8 procent minder dan in de maanden tot en met augustus vorig jaar. In juli werden nog meer auto's verkocht ten opzichte van juli 2024.