Je moeders microben hebben mogelijk vóór je geboorte al invloed gehad op je hersenen

Ons lijf wemelt van de microben die een rol spelen bij talloze processen. Nieuw onderzoek laat zien dat deze microscopisch kleine bewoners van ons lichaam zelfs voor de geboorte al helpen bij de ontwikkeling van onze hersenen.

Wetenschappers van Georgia State University keken naar muizen die in een omgeving zijn opgegroeid zonder een enkele microbe. Sommigen werden direct na de geboorte bij moeders geplaatst met een normaal microbioom, waardoor er alsnog bacteriën werden overgedragen. Zo konden de onderzoekers vaststellen wanneer microben hun invloed uitoefenen.

De aandacht ging uit naar de paraventriculaire nucleus (PVN) in de hypothalamus, een hersengebied dat betrokken is bij stress en sociaal gedrag.

De resultaten waren opvallend. Al enkele dagen na de geboorte hadden de microbevrije muizen minder zenuwcellen in dit hersengebied. Zelfs wanneer ze later alsnog microben meekregen, bleef dit verschil bestaan. Dat wijst erop dat de invloed van microben al tijdens de zwangerschap begint.

Ook bij volwassen muizen die zonder microben waren opgegroeid, bleef het PVN arm aan zenuwcellen. Daarmee lijkt de afwezigheid van bacteriën blijvende gevolgen te hebben.

Wat betekent dit voor mensen?

Volgens gedragsneurobioloog Alexandra Castillo-Ruiz is de boodschap duidelijk: “In plaats van microben te wantrouwen, moeten we ze zien als partners in de vroege ontwikkeling. Ze helpen ons brein vormgeven vanaf het eerste moment.”

Hoewel het onderzoek alleen met muizen is gedaan, zijn er genoeg biologische overeenkomsten om te vermoeden dat ook bij mensen de microben van de moeder een rol spelen. Dat maakt vragen rond bijvoorbeeld keizersnedes en het gebruik van antibiotica rond de bevalling extra relevant, want die ingrepen kunnen de overdracht van microben beïnvloeden.

Wat deze veranderingen precies betekenen voor gedrag of gezondheid is nog niet duidelijk. Mogelijk spelen ze een rol in hoe we later omgaan met stress of sociale prikkels. De onderzoekers pleiten voor meer studie, onder meer naar de manier waarop de darmflora van aanstaande moeders beïnvloed kan worden door voeding, slaap of leefstijl.