Minder omzet en winst in 2025 voor Eindhovense chipfabrikant NXP

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 23:05
anp020226209 1
EINDHOVEN (ANP) - Chipfabrikant NXP uit Eindhoven heeft in 2025 minder omzet en winst geboekt. De omzet bedroeg vorig jaar 12,3 miljard dollar, omgerekend ongeveer 10,4 miljard euro. Dat is 3 procent minder dan in 2024, meldt NXP in zijn kwartaal- en jaarresultaten.
De nettowinst kwam uit op 2 miljard dollar. Een jaar eerder ging nog een winst van 2,5 miljard dollar in de boeken.
NXP waarschuwde eind april vorig jaar nog voor "zeer onzekere" omstandigheden vanwege de onrust rond de Amerikaanse importheffingen. NXP zei in oktober een "brede, opeenvolgende verbetering" in alle regio's en eindmarkten te zien.
Beursnotering New York
In het vierde kwartaal steeg de omzet 7 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2024, naar 3,3 miljard dollar. Daarmee laat NXP "een opeenvolgende verbetering" zien in alle eindmarkten, meldt topman Rafael Sotomayor in een toelichting.
NXP verwacht in het huidige kwartaal een omzet van 3,1 tot 3,3 miljard dollar te behalen. De chipfabrikant heeft een beursnotering in New York.
