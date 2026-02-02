ECONOMIE
Spoedonderzoek naar banden Britse ex-bewindsman met Epstein

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 23:02
anp020226207 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer (Labour) heeft opdracht gegeven tot een spoedonderzoek naar de banden van ex-minister Peter Mandelson en de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Starmer vindt dat Mandelson zijn titel als lord moet worden ontnomen en niet langer zitting mag hebben in het Hogerhuis van het parlement.
Recent vrijgegeven Amerikaanse documenten lijken opnieuw Mandelsons nauwe banden aan te tonen met de in ongenade gevallen financier. De regering laat alle beschikbare informatie over Mandelsons contacten met Epstein tijdens zijn periode als bewindspersoon onderzoeken, aldus een woordvoerder.
Mandelson geldt als de architect van de heropleving van de sociaaldemocratische Labour in de jaren negentig onder Tony Blair. Hij is inmiddels uit de partij getreden om die niet "verder in verlegenheid" te brengen. Hij noemt de beschuldigingen onjuist.
