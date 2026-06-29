Halsema moest avondklok uitvoeren, 'hoe ingewikkeld ook'

DEN HAAG (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest de avondklok tijdens corona uitvoeren, aangezien het een landelijke maatregel was. "Hoe ingewikkeld ook", zei Halsema tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Zij vond de avondklok zeer frustrerend en vroeg constant aandacht voor de effecten van de maatregel op mensen. "Ik hoop dat het invloed heeft gehad", maar zij twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan, aangezien de avondklok ruim drie maanden gold. Desondanks overwoog zij nooit om af te treden.

Zij benadrukte meermaals kenbaar gemaakt te hebben wat zij van de maatregel vond, maar is tegenstander van ruzie binnen het bestuur. Halsema had last van gewetensnood, maar "als bestuurder heb je je te voegen naar democratische besluitvorming".