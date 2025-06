Minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven

DEN HAAG (ANP) - Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen is in de eerste vijf maanden van dit jaar gedaald tot 33.000, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In dezelfde periode vorig jaar werden voor de bouw van 38.000 nieuwe woningen vergunningen afgegeven.

Volgens het statistiekbureau zijn er tot nu toe dit jaar ruim 1700 vergunningen voor nieuwbouwwoningen ingetrokken. Bij deze woningen wordt afgezien van de bouw. Vorig jaar gold dit voor 900 woningen in de eerste vijf maanden. Bouwvergunningen voor eerder vergunde woningen kunnen om verschillende redenen worden ingetrokken. Zo'n intrekking kan plaatsvinden wanneer de vergunning onjuist is afgegeven of wanneer er wordt gebouwd in strijd met de vergunde plannen. Ook milieuregels en bezwaren van omwonenden kunnen een belangrijke rol spelen.

Vorige maand werd al duidelijk dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in het eerste kwartaal stevig was gedaald, na een opleving vorig jaar. Hierdoor blijft het woningaanbod achter bij de sterke vraag. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen sprak toen van teleurstellende cijfers.

De oorzaak van de terugval was volgens hem lastig te benoemen. Hij vermoedde echter dat de veranderde regels op de huurmarkt een rol spelen. Veel woningverhuurders hebben al geklaagd dat het daardoor niet meer interessant is om nog in nieuwe woningen te investeren. Dit komt volgens marktkenners door de ongunstige belastingregels van het vorige kabinet.