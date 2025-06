CDA laat tegenstem asielwet doorschemeren, steun senaat onzeker

DEN HAAG (ANP) - Het CDA wil nog niet zeggen of het de asielwet van het kabinet voor een tweestatusstelsel in deze vorm gaat steunen. Partijleider Henri Bontenbal vindt de wetsbehandeling ondermaats, en vreest grote problemen in de uitvoering. "Door de krakkemikkige wetsbehandeling zitten we nu met deze heel fundamentele vragen in het slotdebat."

De Tweede Kamer stemt volgende week over de asielwet, maar Bontenbal heeft grote moeite met de datum waarop die van kracht wordt. Het kabinet wil de wet direct laten ingaan, maar uitvoeringsinstanties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst waarschuwden meermaals voor problemen. De wet zou een grote reorganisatie in de werkwijze van de IND vergen, terwijl er volgend jaar al een grote wijziging gepland staat. Dan wordt het Europese migratiepact van kracht.

De IND pleit ervoor om beide wijzigingen tegelijk in te voeren en Bontenbal steunt dat. Hij vindt dat het kabinet geen afdoende antwoord heeft op de bezwaren van de IND. Het ziet ernaar uit dat het CDA nodig is voor steun in de Eerste Kamer.