Minister Financiën VS naar Japan en Zuid-Korea in aanloop top

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping in Beijing die komende week plaatsvindt.

Bessent meldde op X dat hij maandag vertrekt en dat hij dan dinsdag met de Japanse premier Sanae Takaichi zal praten in Tokio en op woensdag een ontmoeting heeft met de Chinese vicepremier He Lifeng in Seoul.

Het bezoek van Trump aan China vindt plaats op donderdag en vrijdag. Naar verwachting zal in de Chinese hoofdstad onder meer worden gepraat over de oorlog in het Midden-Oosten, Taiwan en de handelsspanningen en importheffingen tussen de twee grootste economieën van de wereld.