Judoka Korrel wint in Astana eerste medaille sinds schorsing

ASTANA (ANP) - Judoka Michael Korrel heeft zijn eerste medaille gewonnen sinds zijn terugkeer van een schorsing. De 32-jarige Nederlander won bij het Grand Slam in het Kazachse Astana de strijd om het brons in de klasse tot 100 kilogram van de Rus Idar Bifov. Korrel keerde begin dit jaar terug na een jaar te hebben gemist vanwege administratieve fouten rond dopingcontroles.

Ook landgenoot Frank de Wit is pas net teruggekeerd van zo'n schorsing. Hij verloor in de klasse tot 90 kilogram van de Kazach Aidar Arapov in de strijd om het brons. Simeon Catharina moest in de troostfinale in de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Braziliaan Leonardo Gonçalves.

Eerder pakte Amber Gersjes in Astana het goud in de klasse tot 48 kilogram. Brons was er voor Shannon van de Meeberg en Sanne van Dijke.