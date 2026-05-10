ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Judoka Korrel wint in Astana eerste medaille sinds schorsing

Sport
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 15:58
anp100526082 1
ASTANA (ANP) - Judoka Michael Korrel heeft zijn eerste medaille gewonnen sinds zijn terugkeer van een schorsing. De 32-jarige Nederlander won bij het Grand Slam in het Kazachse Astana de strijd om het brons in de klasse tot 100 kilogram van de Rus Idar Bifov. Korrel keerde begin dit jaar terug na een jaar te hebben gemist vanwege administratieve fouten rond dopingcontroles.
Ook landgenoot Frank de Wit is pas net teruggekeerd van zo'n schorsing. Hij verloor in de klasse tot 90 kilogram van de Kazach Aidar Arapov in de strijd om het brons. Simeon Catharina moest in de troostfinale in de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Braziliaan Leonardo Gonçalves.
Eerder pakte Amber Gersjes in Astana het goud in de klasse tot 48 kilogram. Brons was er voor Shannon van de Meeberg en Sanne van Dijke.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

mom-cat-has-thumbs-extra-adopted-kittens-050826-1-995a3c1c5ef240fd94b42060a8fb5f08

Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

163413986_m

10 dingen die je moet hebben als kampeerder

Loading