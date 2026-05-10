Opnieuw protestactie op spoorlijn haven Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Activisten van de actiegroep Geef Tegengas zijn zondag opnieuw aan het protesteren in de haven van Rotterdam. Ook zaterdag was er een actie van de groep in het havengebied waarbij de havenspoorlijn werd geblokkeerd.

Volgens de actiegroep doen twintig activisten mee aan de actie, waarbij sinds 13.00 uur de spoorlijn is geblokkeerd. Op zaterdag duurde de de blokkade enkele uren. De demonstranten beëindigden de actie na een oproep van de gemeente om te vertrekken. Er werden geen aanhoudingen verricht.

De actiegroep blokkeerde de havenspoorlijn in het verleden al vaker. "Nederland is 24/7 bezig met het rondpompen van fossiele brandstoffen, wapens, en andere troep die de wereld naar de knoppen helpt", aldus Geef Tegengas. "Nederland doorvoerland heeft daarmee een groot aandeel in genocide, oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en de escalerende klimaatcrisis."

Beëindiging demonstratie

Een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam zegt dat demonstreren "een groot goed is zolang dat veilig en vreedzaam verloopt". Het is aan de burgemeester om te besluiten de actie te beëindigen, aldus de zegsman.

Iets na 15.00 uur besloot de burgemeester van Barendrecht, Ronald Schneider, dat de demonstratie bij de spoorlijn moet stoppen. De havenspoorlijn loopt deels door Barendrecht. Schneider beval dat de demonstratie moet worden verplaatst naar de Dierensteinweg of de Achterzeedijk. Demonstranten die niet naar de oproep luisteren worden in overleg met de gemeente Rotterdam per bus naar die stad gebracht.