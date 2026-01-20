SDF: teruggetrokken uit kamp Al-Hol, waar ook IS'ers zitten

AL-HOL (ANP/RTR/DPA/AFP) - De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben zich naar eigen zeggen teruggetrokken uit het vluchtelingenkamp Al-Hol. In dat kamp zitten duizenden mensen vast die lid waren van terreurbeweging Islamitische Staat, of familie zijn van voormalige jihadisten. De Syrische krijgsmacht zegt de controle over het kamp over te nemen.

De strijders hebben zich teruggetrokken naar steden rondom het kamp, zegt de SDF. Er zou "internationale onverschilligheid" zijn over de IS-strijders die worden vastgehouden. Door het "falen van de internationale gemeenschap om verantwoordelijkheid te dragen voor deze ernstige zaak, hebben onze troepen zich noodgedwongen teruggetrokken" uit het kamp.

De troepen hebben zich naar eigen zeggen verplaatst naar steden in het noorden van Syrië "die te maken hebben met toenemende risico's en dreiging".