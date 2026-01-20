ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SDF: teruggetrokken uit kamp Al-Hol, waar ook IS'ers zitten

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 15:18
anp200126168 1
AL-HOL (ANP/RTR/DPA/AFP) - De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben zich naar eigen zeggen teruggetrokken uit het vluchtelingenkamp Al-Hol. In dat kamp zitten duizenden mensen vast die lid waren van terreurbeweging Islamitische Staat, of familie zijn van voormalige jihadisten. De Syrische krijgsmacht zegt de controle over het kamp over te nemen.
De strijders hebben zich teruggetrokken naar steden rondom het kamp, zegt de SDF. Er zou "internationale onverschilligheid" zijn over de IS-strijders die worden vastgehouden. Door het "falen van de internationale gemeenschap om verantwoordelijkheid te dragen voor deze ernstige zaak, hebben onze troepen zich noodgedwongen teruggetrokken" uit het kamp.
De troepen hebben zich naar eigen zeggen verplaatst naar steden in het noorden van Syrië "die te maken hebben met toenemende risico's en dreiging".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

Loading