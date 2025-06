Minister: handelsconflict kost Duitse economie miljoenen per dag

Het handelsconflict met de Verenigde Staten door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump kost de Duitse economie miljoenen per dag. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Katharine Reiche gezegd bij een bezoek aan Washington voor handelsgesprekken. Ze benadrukte dan ook dat het belangrijk is dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de handelsonrust.

Reiche is in Washington om steun te bieden aan de lopende handelsgesprekken tussen de VS en de Europese Unie. Ze had ontmoetingen met minister van Financiën Scott Bessent, handelsminister Howard Lutnick en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. Reiche zou zaterdag ook nog met vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven praten.

De minister ging ook in op de aanwezigheid van het Duitse bedrijfsleven in de VS. Volgens haar hebben ruim 6000 Duitse bedrijven productielocaties in de VS, in alle vijftig staten, en bieden die werk aan meer dan 900.000 mensen.