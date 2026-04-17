Minister Herbert: Nexperia moet geschil zelf oplossen

DEN HAAG (ANP) - Het geschil over chipfabrikant Nexperia moet binnen het bedrijf zelf worden opgelost, vinden de Nederlandse en Chinese regering, aldus minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) vrijdag. Ze sprak deze week met ambassadeur Shen Bo van China.

Vorig jaar brak een conflict uit over het Nijmeegse bedrijf. Toenmalig minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) stelde de chipfabrikant toen onder curatele. Hij vreesde dat topman Wing Zhang het Europese deel van het bedrijf naar China zou verplaatsen.

Vrijwel tegelijk greep de ondernemingskamer in en schorste Wing tijdelijk als topman. Het gevolg is dat de Europese en Chinese onderdelen nu min of meer als losse bedrijven opereren.

Ontstemd

Zowel in China als in Nederland staan de overheden op afstand, zegt de minister. Allebei vinden "nadrukkelijk dat de bedrijven met elkaar hieruit moeten komen", verklaarde Herbert na de ministerraad.

China was ontstemd over de gang van zaken. Volgens Herbert zit de relatie tussen Nederland en China nu in wat "rustiger vaarwater".