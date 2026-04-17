Opnieuw man (27) veroordeeld tot celstraf voor rellen Malieveld

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 14:21
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft een 27-jarige man veroordeeld tot een celstraf voor betrokkenheid bij de grootschalige rellen op het Malieveld in september vorig jaar. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld op drie verschillende locaties in Den Haag. Ook is hij veroordeeld voor de diefstal van een AED uit een politievoertuig.
De rechtbank heeft de man een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.
De rellen braken uit tijdens een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld. De ochtend van de demonstratie had de verdachte volgens de rechtbank via WhatsApp gevraagd of er "nog stokken meegenomen moesten worden". Tijdens het protest stuurde hij berichten met daarin de teksten "Beesten groep de stad in" en "Kom". Ook sloeg hij onder meer met een wapenstok tegen een rijdend ME-voertuig en tegen een brandend politievoertuig.
De man moet ook een schadevergoeding betalen aan betrokken agenten en aan de Nationale Politie.
