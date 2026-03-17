Minister: Irak praat met Iran over veilige doorgang olietankers

BAGDAD (ANP/RTR) - Irak is in gesprek met Iran om olietankers veilig de Straat van Hormuz te laten passeren. Dat heeft de Irakese minister van Olie Hayan Abdel-Ghani gezegd, meldt een Iraaks staatsmedium dinsdag. De zeestraat is sinds het uitbreken van de Iranoorlog grotendeels gesloten.

Door de Straat van Hormuz gaat normaal een vijfde van de wereldwijde olie. Schepen die vanuit Irak vertrekken moeten die route varen. Veel schepen liggen nu gevangen in de Perzische Golf, waar ook aanvallen op schepen plaatsvinden. Een week geleden werden twee tankers met olie uit Irak in Irakese wateren aangevallen, waarbij een opvarende om het leven kwam.

Bagdad kijkt ook naar een andere mogelijkheid om olie te exporteren. Het land werkt aan het herstel van een ongebruikte pijpleiding tussen het noorden van Irak en Turkije. Door de Kirkuk-Ceyhan-pijpleiding ging ooit 0,5 procent van de wereldwijde olie, maar in 2014 raakte de pijpleiding buiten gebruik na aanvallen van Islamitische Staat.