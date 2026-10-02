Minister Italië wil duidelijkheid van Lagarde over einde bij ECB

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank (ECB), vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar, maar er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk vertrek voor dat moment.

"Ik kan niet in het hoofd van president Lagarde kijken, maar ik denk dat het gepast zou zijn om hier duidelijkheid over te geven", zei hij op een persconferentie in Rome.

Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. "Ik vertrek in 2027", zei ze tegen de Ierse omroep RTE. Toen haar gevraagd werd of dat betekent dat ze aanblijft tot het einde van haar termijn, zei ze: "Dat zullen we zien."

De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde, maar de voormalige president van De Nederlandsche Bank (DNB) is niet de enige kanshebber.