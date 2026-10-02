ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Argentinië verkoopt paspoorten voor 350.000 dollar

Samenleving
door anp
anp021026183 1
Volg ons op Google Nieuws
BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Argentinië is van plan paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. De regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een programma over het aanbieden van het staatsburgerschap aan mensen die ten minste 350.000 dollar (zo'n 310.000 euro) overmaken aan de staatskas.
Buitenlanders krijgen ook de Argentijnse nationaliteit als ze 800.000 dollar investeren in staatsobligaties die speciaal voor dit doel worden vrijgegeven. Niet alleen de investeerders zelf, maar ook de partners en kinderen maken aanspraak op de paspoorten. Dat kost wel extra: 100.000 dollar per meerderjarige, 25.000 dollar per minderjarige.
De inkomsten van dit programma moeten worden gebruikt om "de financiële positie van de Argentijnse Republiek te versterken", stelt de regering. Het is wel de bedoeling dat al het overgemaakte geld wordt onderzocht, zodat bijvoorbeeld witwassen kan worden voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

header-alleenstaandeouderenkorting

Alleenstaandeouderenkorting: geen € 540 extra op je rekening, wel minder belasting

anp011026242 1

Zesjarig meisje speelt onbedoeld sleutelrol bij redding Flydubai-vlucht

231034773_m

Deze planten moet je met rust laten in de herfst (en deze moet je wél snoeien)

142056910_m

Verdien jij meer dan de gemiddelde 60-plusser? Alle cijfers op een rij

download

Huis goedkoper aan uw kind verkopen? Tot de WOZ-waarde mag het, maar pas op voor de notaris

shutterstock_2211555323

Zo reken je uit wat nu je maximale hypotheek is met €3.000, €4.000 of €5.000 salaris

Loading