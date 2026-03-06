Minister Qatar waarschuwt voor exportstop energie in Golfregio

DOHA (ANP) - De energieminister van Qatar verwacht dat alle energie-exporteurs in de Golfregio binnen enkele weken hun productie mogelijk moeten stilleggen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. Dat kan de olieprijzen opdrijven tot 150 dollar per vat (zo'n 130 euro). Hiervoor waarschuwt energieminister en baas van staatsenergiebedrijf QatarEnergy Saad al-Kaabi in de Britse zakenkrant Financial Times (FT).

Het land is de op een na grootste producent van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld. Maandag stopte Qatar de productie tijdelijk, na een aanval op de Ras Laffan-fabriek. De minister zei tegen de FT dat zelfs als de oorlog onmiddellijk zou eindigen, het Qatar "weken tot maanden" kost om weer tot een normaal leveringsschema te komen.

Qatar exporteert maar een klein deel van zijn lng naar Europa, maar volgens de minister kan Europa er ook last van krijgen. Europese kopers zouden worden overboden door kopers uit Azië voor het nog beschikbare gas op de markt.