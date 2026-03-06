Marathon van Rotterdam krijgt nieuwe finishlocatie

ROTTERDAM (ANP) - De marathon van Rotterdam heeft dit jaar tijdens de 45e editie een andere finishlocatie. Vanwege werkzaamheden ligt de streep op de Coolsingel bij Beursplein, ter hoogte van het WTC. Dat maakte de organisatie bekend in een persbericht.

De marathon eindigde de laatste jaren op de Coolsingel ter hoogte van het stadhuis. Naast de finishlocatie zijn er nog twee wijzigingen in het parcours. De lopers zullen tussen kilometer 7 en 11 opnieuw richting De Kuip gaan. Na 20 kilometer is er ook een dubbele passage over Oldegaarde.

"We hebben een mooi en snel parcours waar deelnemers straks echt van gaan genieten," zei sportief manager Michel Butter. "Als marathonloper stond ik er vroeger eigenlijk nooit zo bij stil hoeveel werk daarin gaat zitten. Het is mooi om te zien hoe het team en de gemeente hier samen hun schouders onder hebben gezet."

De marathon van Rotterdam is op zondag 12 april.