Reuters: DNB-baas noemt rentebeleid ECB nog altijd passend

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 11:18
AMSTERDAM (ANP) - Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is nog altijd "passend", ondanks de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Iran. Dat zegt president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met persbureau Reuters.
Enkele weken geleden omschreef Sleijpen, die ook bestuurslid is van de ECB, de economische situatie nog als een "paradijs" voor centrale bankiers. "Hoewel ik woorden als paradijs niet meer zou gebruiken, is mijn mening over de huidige situatie niet drastisch veranderd. Die situatie is nog steeds goed", aldus de centrale bankier. De term paradijs is een economische term die een ideale situatie beschrijft met lage inflatie, stabiele groei en lage werkloosheid.
De situatie is volgens de DNB-baas wel duidelijk veranderd sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Maar aangezien het nog maar om een ​​paar dagen gaat, is het volgens hem nog te vroeg om te zeggen wat dit op de lange termijn voor de economie of het monetaire beleid zal betekenen.
