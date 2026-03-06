Minister Van Veldhoven: Nederland heeft dieselvoorraad op orde

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft voldoende diesel op voorraad voor in ieder geval negentig dagen. Dat heeft klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven gezegd na afloop van de ministerraad. De strategische voorraad is volgens haar nodig omdat in Europa te weinig raffinagecapaciteit is om diesel te produceren.

Door de onrust in het Midden-Oosten is de prijs van diesel tot recordhoogte gestegen. De regio is een belangrijke exporteur van deze brandstof, waar met name de transportbranche sterk van afhankelijk is. EU-lidstaten zijn verplicht voor minimaal negentig dagen voorraad aan te houden. "Die hebben we", aldus Van Veldhoven.

De situatie onderstreept volgens de D66-bewindsvrouw wel de noodzaak om naar alternatieven te kijken, zoals elektrisch vervoer. "Dan ben je helemaal van zowel die prijsschommelingen als die afhankelijkheid af. Maar ik begrijp natuurlijk ook dat dat niet voor iedereen op elk moment een mogelijkheid is."