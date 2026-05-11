18 Amerikanen van Hondius aangekomen in quarantainecentra VS

OMAHA (ANP/AFP) - De achttien Amerikaanse opvarenden van de Hondius zijn aangekomen in quarantainecentra in de Verenigde Staten. Zij werden zondag geëvacueerd van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken.

Een van de Amerikanen is positief getest op het virus. Die wordt gescheiden van de rest gehouden in een quarantainecentrum in de staat Nebraska. Dat is specifiek ontworpen om mensen in de gaten te houden die mogelijk in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke en zeldzame ziektes.

Twee personen, een koppel, zijn niet naar Atlanta overgebracht om daar te worden gemonitord. Een van die twee had klachten die overeenkomen met de symptomen van de virusbesmetting. Meerdere staten houden nog andere passagiers van de Hondius in de gaten die al eerder van boord waren gegaan.

De persoon die wel al positief was getest, testte volgens het ministerie van Gezondheid "mild positief". De WHO spreekt van "onduidelijke labuitslagen" en telt dat geval nog niet mee bij de zeven bevestigde besmettingen.