Afrika kampt met grootste cholera-uitbraak in 25 jaar

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 20:06
ADDIS ABABA (ANP/RTR) - Afrika kampt met de ergste cholera-uitbraak in 25 jaar, meldt de Afrikaanse gezondheidsdienst CDC donderdag. De organisatie wijst naar kwetsbare watersystemen en conflicten als belangrijkste veroorzakers van de toename.
Het aantal gevallen van cholera neemt al jarenlang toe. Het CDC heeft dit jaar al ruim 300.000 gevallen of verdenkingen van cholera geregistreerd, en meer dan 7000 doden. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde aantal choleragevallen van de afgelopen 25 jaar.
In Angola en Burundi is de laatste weken een grote toename te zien, veroorzaakt door de slechte toegang tot veilig water. Cholera is een ernstige en soms dodelijke diarreeziekte die zich snel verspreidt wanneer rioolwater en drinkwater niet adequaat worden behandeld.
De vooruitzichten in conflictgebieden noemt het CDC zorgwekkend, aangezien de ziekte zich snel verspreidt in overvolle kampen met slechte sanitaire voorzieningen. De situatie in Congo, Zuid-Soedan en Somalië is juist verbeterd.
