Ministerie van Justitie VS wil geen uitstel van wet TikTok-verbod

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het hooggerechtshof gevraagd het verzoek van Donald Trump af te wijzen om de deadline voor een mogelijk verbod op TikTok uit te stellen. De wet rond het verbod gaat nu in op 19 januari, een dag voordat Trump president van de Verenigde Staten wordt.

De VS hebben in april een wet aangenomen die het bedrijf achter TikTok, ByteDance, verplicht de Amerikaanse onderdelen van de populaire videoapp te verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan dreigt een TikTok-verbod in de VS. TikTok heeft ongeveer 170 miljoen gebruikers in dat land, maar veel Amerikaanse politici beschouwen de videoapp als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat ByteDance een Chinees bedrijf is.

TikTok heeft de Amerikaanse overheid aangeklaagd om de wet tegen te houden. Het ministerie van Justitie stelt nu dat het verzoek van Trump om uitstel alleen kan worden geaccepteerd als ByteDance had aangetoond dat het een goede kans maakt de zaak te kunnen winnen. Maar dat heeft het bedrijf volgens het ministerie niet gedaan. Daarbij beweert het ministerie dat niemand betwist dat China "Amerikaanse belangen probeert te ondermijnen door gevoelige gegevens over Amerikanen te verzamelen en door heimelijke en kwaadaardige beïnvloedingsoperaties uit te voeren".